Белгород, , 12:11 — REGNUM В Белгородской области за последние сутки выписаны с выздоровлением девять ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июля в региональном оперативном штабе. Лечится в стационарах 91 человек, под амбулаторным наблюдением 176 жителей.

Лабораторные исследования на COVID-19 Dzhmao.ru

С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 131 945 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 129 399 жителей. Скончались от осложнений 2 279 человек.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпитали не поступало новых пациентов.