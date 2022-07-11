Белгород, 11 июля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Белгородской области за последние сутки выписаны с выздоровлением девять ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июля в региональном оперативном штабе. Лечится в стационарах 91 человек, под амбулаторным наблюдением 176 жителей.

Dzhmao.ru Лабораторные исследования на COVID-19

С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 131 945 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 129 399 жителей. Скончались от осложнений 2 279 человек.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпитали не поступало новых пациентов.