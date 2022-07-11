Ржев, Тверская область, 11 июля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Велопешеходную дорожку построили от Ржевского мемориала Советскому солдату до новой железнодорожной станции в Тверской области, об этом корреспонденту ИА сообщили в пресс-службе правительства региона 11 июля.

Пресс-служба правительства Тверской области Велодорожка к Ржевскому мемориалу

Дорожка построена по поручению губернатора Игоря Рудени в целях удобства посещения памятного места.

Дорожка проходит рядом с автодорогой «Москва — Рига» — Хорошево, её длина составила 1,7 км, ширина шесть метров. Дорожка разделена на полосы движения для пешеходов и велосипедистов. Для безопасности на дорожке установлены дорожные знаки, перильное и барьерное ограждение, нанесена разметка. На всей дорожке сделано освещение. Также на объекте установлена система видеонаблюдения. Кроме того, вдоль дорожки работает Wi-Fi, устроены площадки для кратковременного отдыха, а для удобства велосипедистов — в начале и конце объекта расположены велопарковки.

В текущем году на территории Ржевского района реализуется ещё два проекта. Так, ведётся проектирование парадного подъезда к Ржеву со стороны трассы Москва — Рига и продолжается начатый в 2021 году ремонт автодороги Ржев — Сухуша. В 2020 году был реконструирован подъезд к мемориалу от федеральной трассы М9 «Балтия» — участок региональной автодороги «Москва – Рига» –Хорошево.

Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня 2020 года, за это время его посетили около 3,5 миллиона человек. В мае 2021 года была введена в эксплуатацию железнодорожная станция рядом с деревней Хорошево, в 2,5 км от Ржевского мемориала Советскому солдату.