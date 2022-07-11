Лондон, , 12:09 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьера, заявила, что намерена обеспечить победу над Россией. Она написала колонку в газете The Telegraph.

Лиз Трасс Gov.uk

В материале много внимания уделено отношениям Лондона и Москвы. Трасс назвала Россию одной из главных угроз Британии вместе с Китаем, а также пообещала обеспечить победу Украины в боевых действиях.

Также Трасс собирается заняться восстановлением экономики страны, пострадавшей от пандемии и обратного эффекта антироссийских санкций.

Ещё одно обещание кандидатки является снижение налогов.