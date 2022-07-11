Москва, 11 июля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Капитаном московского футбольного клуба «Динамо» в сезоне 2022/23 будет полузащитник Даниил Фомин. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба команды.

Mos.ru Стадион «Динамо»

«Да, он будет капитаном», — сказал главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович.

Напомним, в сезоне 2021/22 «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице чемпионата России, команда впервые с 2008 года завоевала медали первенства. Также клуб впервые за 10 лет вышел в финал Кубка России, в котором проиграл «Спартаку» (1:2).

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня Йоканович занял пост главного тренера «Динамо» вместо покинувшего команду Сандро Шварца.