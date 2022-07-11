Сидней, Австралия, 11 июля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Более 50 миллионов пчел в штате Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) были истреблены. Ожидается, что в ближайшее время их число будет только расти. Об этом 11 июля сообщил телеканал NineNews.

Мертвая пчела

В настоящее время чиновники из надзорных ведомств и пчеловоды Австралии пытаются остановить серьезную угрозу биобезопасности. С тех пор как клещ варроа, поражающий пчел, был обнаружен 19 дней назад недалеко от порта Ньюкасла, в министерстве промышленности Нового Южного Уэльса приказали уничтожить не менее 1 693 ульев в различных местах.

Так, в министерстве рассчитали, что в каждом улье обитает примерно от 10 000 до 30 000 пчел, в результате чего число уничтоженных пчел в наихудшем случае составляет почти 51 миллион.

Сейчас на юго-востоке Австралии установлена специальная красная зона. Все ульи, находящиеся в зоне отчуждения должны быть подвергнуты уничтожению.