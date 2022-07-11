Пермь, 11 июля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Перми судебные приставы взыскали с местного жителя 500 тыс. штрафа за незаконную банковскую деятельность, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Https://pixabay.com Деньги

Пермяк орудовал в группе из девяти человек и был осужден в 2021 году. Суд признал злоумышленников виновными в незаконной банковской деятельности и получении преступного дохода на сумму свыше 170 млн рублей.

Организатора преступной группы приговорили к реальному лишению свободы. Соучастники получили условные сроки со штрафами от 250 тыс. до 700 тыс. рублей.

Исполнительный документ о взыскании штрафа в размере 500 тыс. рублей с одного из осуждённых поступил на исполнение в отдел судебных приставов. Должник не исполнил в срок свои обязательства по погашению штрафа.

«Сотрудник органов принудительного исполнения лично встретился с мужчиной и объяснил ему правовые последствия уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного вида наказания. Опасаясь ареста имущества, должник в кратчайшие сроки нашел возможность оплатить 500 тыс. рублей штрафа, а также 35 тыс. рублей исполнительского сбора», — сказали в ведомстве.