Вашингтон, , 12:08 — REGNUM Соединённые Штаты выделят палестинским больницам, расположенным в Восточном Иерусалиме, помощь в размере $100 млн. Об этом президент США Джо Байден планирует объявить во время своего визита на Ближний Восток, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

С флагом Палестины (сс) Ahmed Abu Hameeda

Издание отмечает, что администрация Байдена рассматривает обещание о выделении финансирования как главный итог визита американского лидера на Ближний Восток для палестинцев. Ожидается, что во время своей поездки глава Белого дома посетит больницу «Августа Виктория».

Собеседники портала добавили, что руководство США обратилось к властям Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Израиля с просьбой также оказать финансовую помощь больницам. Пока готовность помочь палестинским медучреждениям выразили только ОАЭ, пожертвовав $25 млн больнице «Макассед». Другие страны ещё не откликнулись на просьбу американского президента.

Таким образом глава Белого дома пытается привлечь страны Персидского залива к более активному участию в ближневосточном урегулировании. По информации издания, администрация Байдена надеется, что ситуация начнёт меняться и что процесс нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами также пойдет на пользу палестинскому народу.

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Как сообщало ИА REGNUM, американский лидер Джозеф Байден посетит Израиль и Палестину в середине июля, а потом отправится в Саудовскую Аравию и на Западный берег реки Иордан. Поездка запланирована с 13 по 16 июля. Уточняется, что визит направлен на прекращение войн и обеспечение стабильности в ближневосточном регионе дипломатическим путём.

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