Глушковский район, 11 июля 2022, 12:06 — REGNUM В Глушковском районе Курской области работает оперативный штаб, который занимается ликвидацией последствий обстрелов в приграничных населённых пунктов, заявил 11 июля губернатор Роман Старовойт.
Глушковский район чаще других подвергался обстрелам со стороны ВСУ. 9 июля губернатор проверил ход восстановления посёлков Тёткино и Попово-Лежачи.
Оперативный штаб также курирует вопросы временного переселения жителей приграничных районов на время боевых действий.