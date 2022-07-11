Глушковский район, Курская область, 11 июля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Глушковском районе Курской области работает оперативный штаб, который занимается ликвидацией последствий обстрелов в приграничных населённых пунктов, заявил 11 июля губернатор Роман Старовойт.

Телеграм-канал Романа Старовойта Село Тёткино в Курской области после обстрела

Глушковский район чаще других подвергался обстрелам со стороны ВСУ. 9 июля губернатор проверил ход восстановления посёлков Тёткино и Попово-Лежачи.

Оперативный штаб также курирует вопросы временного переселения жителей приграничных районов на время боевых действий.