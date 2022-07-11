Рабочий посёлок Эльбан, Хабаровский край, 11 июля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В посёлке Эльбан пенсионер застрелил молодого мужчину, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Goodfon.ru Выстрел из ружья

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В ходе следствия установлено, что 9 июля в рабочем поселке Эльбан 75-летний мужчина на почве семейно-бытового конфликта произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в мужчину 1986 года рождения. От полученных травм он погиб на месте.

Следствие по уголовному делу продолжается. Подозреваемый находится в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, Хасанский районный суд в Приморье приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть супруги.