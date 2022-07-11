Магас, 11 июля 2022, 12:05 — REGNUM В Ингушетии выявлен факт мошенничества при строительстве школы в городе Назрани. Под уголовное преследование попал подрядчик — руководитель строительной компании, подписавший контракт с правительством республики на возведение объекта. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по СКФО.
Как установлено, подрядчик предоставил документы о выполненных работах по строительству школы в городе Назрани, в которых существенно завысил их объемы и стоимость.
За совершенное преступление фигуранту дела угрожают до десяти лет лишения свободы и штрафы в крупном размере.