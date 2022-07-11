Якутск, , 12:06 — REGNUM Жителю Якутии вынесен приговор за убийство, совершённое 15 лет назад. Мужчина убил собутыльников деревянной палкой в селе Верхневилюйск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Убийство mosaic36

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Мужчина обвинялся по статье 105 УК РФ («убийство»). В апреле 2007 года он познакомился с двумя якутянами и распивал с ними алкоголь. Между собутыльниками возник конфликт, и житель Верхневилюйска напал на одного из них с палкой. Когда мужчина скончался от полученных травм, он также убил свидетеля происшествия. Тела погибших обнаружили прохожие.

Мужчину задержали только в 2021 году. По результатам расследования суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием заключения в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле во Владивостоке возобновилось расследование уголовного дела по факту заказного убийства одного из учредителей кинотеатра «Москва» 26 июня 2002 года. Найдены заказчик и исполнитель преступления.