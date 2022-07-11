Новосибирск, , 12:05 — REGNUM В Новосибирской области с начала эпидемического сезона в медицинские организации из-за укусов клещей обратились 13 245 человек, в том числе за неделю с 29 июня по 5 июля — 858 человек. О этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Клещ John Tann

В ведомстве уточнили, что наибольшее число укусов клещей за неделю было зарегистрировано в Искитимском, Новосибирском и Тогучинском районах области; а в городе Новосибирске — в Советском, Калининском и Заельцовском районах.

С подозрением на клещевой энцефалит уже госпитализировано 317 человек.