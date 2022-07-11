Петропавловск-Камчатский, 11 июля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. На Камчатке прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя села Устьевое Соболевского района. Мужчина окажется на скамье подсудимых за незаконную добычу краба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июля в краевой прокуратуре.

Крабы

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В мае мужчина был задержан сотрудниками полиции и рыбоохраны с 23 особями Камчатского краба, которых он добыл в акватории Охотского моря с помощью надувной лодки и сетей.

Нанесенный ущерб в сумме более 165 тыс. рублей обвиняемый полностью погасил.

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Забайкалья 8 июля известила о росте числа преступлений, связанных с выловом водных биоресурсов. Правоохранительные органы Забайкальского края в 1 полугодии 2022 года выявили 19 криминальных деяний, связанных с незаконной добычей и выловом водных биологических ресурсов.