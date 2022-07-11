Мухоршибирский район, Бурятия, 11 июля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Мухоршибирском районе Бурятии восстанавливают автомобильный мост, повреждённый потоком ливневых вод 8 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

(сс) George Hodan Ливень

Сошедший с гор поток воды после ливня перелился через участок федеральной трассы Р-258 и прошёл по улицам села Хонхолой. В результате дорога оказалась заилена, подтоплены 22 придомовых участков и подполья семи домов, нарушена конструкция моста через овраг.

К настоящему времени ремонтные службы совместно с местными жителями и сельской администрацией провели очистку грунтовых насосов, дорога приведена в «проезжее состояние». Сегодня, 11 июля планируется завершение работ по ремонту моста.

«Была проведена откачка мотопомпами воды из подполий 7-ми жилых домов, а также очистка улиц от наносов песка. Были проведены работы по установке блоков опорных стенок подъезда к мосту, отсыпка грунтом», — отметили в ведомстве.

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