Лисичанск, ЛНР, 11 июля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды участникам спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины, которые отличились на заключительном этапе освобождения Луганской Народной Республики. Видеозапись церемонии награждения 11 июля опубликовало Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Братцы, огромное спасибо! Именно благодаря вашим профессиональным, решительным и отважным действиям была разгромлена на голову «лисичанская» группировка противника и полностью освобождена Луганская Народная Республика. И в том ваша первоочередная и огромная заслуга!» — заявил в ходе церемонии Лапин.

Также указывается, что командующий войсками ЦВО лично вручил отличившимся участникам спецоперации ордена Александра Невского и Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, а также медали «За отвагу» и «Жукова».

Кроме того, уточняется, что также были награждены военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений и бойцы подразделений специального назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Курской области формируется батальон материально-технического обеспечения «Сейм» для поддержки союзных войск на территории ЛНР, ДНР и Украины.