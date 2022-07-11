Москва, 11 июля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В мире будет расти число людей, живущих за чертой бедности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявила доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Лариса Александрова.

Pixabay.com Инфляция

По ее словам, рост глобальной инфляции в большей степени ударит по благосостоянию жителей стран среднего уровня, так как граждане развитых государств чаще обладают сбережениями и имеют «подушку безопасности». Что касается населения слаборазвитых стран, то оно зависит от узкого перечня товаров, и в целом такие государства в меньшей степени включены в мировую экономику и меньше зависят от импорта потребительских товаров.

«Период роста глобальной инфляции будет определяться многими факторами. Сейчас в мире наблюдается глубокая рецессия, которая способна затормозить инфляционные процессы. Многое зависит от способности правительств взять под контроль инфляцию. В худшем положении окажутся европейские страны, которые в большей степени зависят от российских ресурсов, и это делает их экономики более уязвимыми и менее устойчивыми», — сказала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жителей стран Европы всё сильнее беспокоит возросшая стоимость жизни.