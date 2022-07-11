Симферополь, 11 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Высокий уровень пожарной опасности действует на территории Республики Крым 11 июля, предупреждение об этом распространило МЧС по региону.

Марина Каширская, ИА REGNUM Крым

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 11 июля в восточных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность», — говорится в сообщении.

Отметим, что с 20 мая в Крыму действует особый противопожарный режим, который, в частности, предусматривает запрет на посещение гражданами лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 июля в ряде районов Крыма прошли очень сильные осадки, зафиксированы подтопления домов и приусадебных участков.