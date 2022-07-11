Москва, 11 июля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Предложение о введении ограничений на покупку дизельного топлива зарубежными транспортными компаниями достаточно сбалансированное. Об этом корреспондентуИА REGNUM11 июля заявил руководитель фракции «Новые люди» в ГосдумеАлексей Нечаев.

Фотографии пресс-службы партии «Новые люди» Алексей Нечаев

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Ранее «Известия» сообщили, что с подобной инициативой к премьер-министру РФМихаилу Мишустину обратилась Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс». Мера предлагается в качестве ответа для Литвы и Евросоюза, нарушивших договоренности о транзите грузов в Калининградскую область.

«Я считаю, что это нормальная мера. 50 литров по нашей, российской цене, свыше — по рыночной европейской цене. Это достаточно сбалансированное предложение. Нам нет смысла дотировать чужих перевозчиков своим дешёвым топливом. Хорошая инициатива!» — сказал Нечаев.