Калуга, 11 июля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Выпускники школ Калужской области при сдаче Единого государственного экзамена по ряду дисциплин показали качество подготовки выше, чем в среднем по России, сообщает 11 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя министра образования и науки области Снежану Терёхину.

Министерство образования и науки Калужской области

Качество подготовки выпускников в 2022 году выше, чем по России, по русскому языку (средний балл по области — 69, по Российской Федерации — 68,3), математике профильного уровня (Калужская область — 60, РФ — 56,86), химии (Калужская область – 58, РФ – 54,3), истории (Калужская область– 58, РФ – 57,95), обществознанию (Калужская область – 61, РФ – 59,88), биологии (Калужская область – 52, РФ – 50,16). Результаты ЕГЭ у калужских выпускников оказались ниже, чем в среднем по России, по географии, литературе и физике.

На ЕГЭ в Калужской области зафиксировано 28 максимальных результатов (по обществознанию — 9, по химии — 7, по русскому языку — 5, математике профильного уровня — 4, по литературе, биологии, информатике – по 1). Среди стобалльников – 15 учеников школ Калуги, 9 - Обнинска, а также по одному из Козельского, Малоярославецкого, Сухиничского районов и один выпускник прошлых лет. Выпускница школы № 46 Калуги набрала два стобалльных результата. Общее количество высокобалльников (90 баллов и выше) в 2022 году – 661. Количество выпускников, получивших медали «За особые успехи в учении» — 461.

«Государственную итоговую аттестацию в области проходили 4693 выпускника 2022 года и прошлых лет. После двух лет пандемии итоговая аттестация вернулась в привычное русло. Но особенности в проведении все же были. Так, выпускники этого года — первый выпуск детей, обучавшихся с первого класса по новым федеральным государственным образовательным стандартам. Соответственно, контрольно-измерительные материалы на ЕГЭ тоже были новые», — отметила Снежана Терехина.