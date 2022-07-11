Джакарта, , 11:59 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна договорились укреплять партнерство между двумя странами, особенно в области обороны, сообщает Antara.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди U.S. Department of State

«Два министра иностранных дел также договорились немедленно провести встречу в формате 2+2 (министры иностранных дел и министры обороны) в этом году», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

Индонезия и Франция подписали несколько соглашений о сотрудничестве в области обороны, в том числе контракт на покупку шести истребителей Rafale.

Министр иностранных дел Франции выразила поддержку председательству Индонезии в АСЕАН в 2023 году и выразила приверженность Франции дальнейшему улучшению сотрудничества с АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо планирует посетить Японию в конце июля 2022 года.

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