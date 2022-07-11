Таганрог, Ростовская область, 11 июля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Таганрогском заливе Азовского моря сегодня, 11 июля, могут возникнуть волны высотой более метра. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Таганрогский залив

«В Таганрогском заливе Азовского моря местами ожидаются сильные дожди с ухудшением видимости 1-2 км. Высота волн в открытой части моря [будет достигать] 0,8-1,3 метра», — уточнили в ведомстве.

Штормовое предупреждение будет действовать в течение суток 11 июля.