Санкт-Петербург, 11 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 269 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 июля свидетельствуют данные федерального оперштаба. Это на восемь случаев меньше, чем сутками ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В городе за сутки жертвами вируса стали восемь больных, что на два человека больше, чем сутками ранее.

При этом победили болезнь за сутки 43 пациента. Показатель за сутки снизился на 139 человек.

С начала действия пандемии в Петербурге зафиксировали 1 539 375 случаев заражения коронавирусом. Скончались от ковида, как основной причины смерти, за сутки 34 207 пациентов, а выздоровели 1 502 125 человек.