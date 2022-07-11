Благовещенск, 11 июля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Из Амурской области в Донецкую Народную Республику отправят около 250 школьных ранцев. Практику, давно работающую в Приамурье, распространили на подшефную территорию, написал в своём телеграм-канале 11 июля губернатор Амурской области Василий Орлов.

Immanuel Giel Школьный ранец

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«Как вы знаете, в Амурской области был открыт благотворительный счет для сбора средств жителям ДНР. Решили за счет собранных средств закупить новые портфели с необходимыми канцтоварами для первоклассников Амвросиевского района», — отметил Василий Орлов.

Он уверен, что подарки будут и приятными, и полезными для школьников из ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, Амвросиевский район Донецкой Народной Республики нуждается в помощи по подготовке к учебному году и отопительному сезону, заявлял ранее Василий Орлов. Эта территория подшефная Приамурью.