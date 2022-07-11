Сеул, 11 июля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп встретился 11 июля с послом Великобритании в Сеуле Колином Джеймсом Круксом, с которым обсудил вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, представители двух стран согласились с необходимостью налаживания более тесного сотрудничества, активизации регулярных каналов диалога, а также расширению сотрудничества в области кибербезопасности и космической безопасности.

Ли Чон Соп также призвал правительство Британии поддержать усилия Сеула по денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове.