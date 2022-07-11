Лондон, , 11:56 — REGNUM Швейцарский теннисист, бывшая первая ракетка мира, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер впервые в карьере выбыл из рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 11 июля сообщается на сайте организации.

Роджер Федерер James Marvin Phelps aka mandj98

40-летний спортсмен за последние 52 недели не сыграл ни одного матча на рейтинговых турнирах. У него сгорели очки, которые он заработал за выход в четвертьфинал Уимблдона-2021, тогда он проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу.

Ранее Федерер сообщил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера в сентябре 2022 года, а также на турнире в Базеле в октябре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сербский теннисист Новак Джокович опустился с третьего на седьмое место в рейтинге ATP после победы на Уимблдоне.

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