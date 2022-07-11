Черкесск, , 11:56 — REGNUM В Карачаево-Черкесии попал под статью о превышении должностных полномочий глава администрации Прикубанского района. Чиновник незаконно распорядился землей и нанес существенный ущерб муниципалитету, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по СКФО.

Дело Pixabay.com

Как установлено, глава Прикубанского района без проведения торгов подписал документы на передачу частному предпринимателю земельного участка площадью 200 тыс. кв. метров, кадастровой стоимостью 1,328 млн рублей. При этом у бизнесмена отсутствовали права аренды на данный участок.

В МВД имя чиновника не называют, однако, по данным ряда СМИ, это Мухамат-Амин Чомаев. Ранее против него было возбуждено уголовное дело, связанное с его работой на посту начальника главного управления КЧР по тарифам и ценам. С его ведома в 2012–2018 годах якобы были допущены превышения тарифов за электричество, что повлекло за собой незаконное получение выручки на сумму 634 млн рублей «Распределительной сетевой компанией».