Воронеж, 11 июля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Несколько пассажирских поездов было задержано. 10 июля из-за остановки грузового состава на перегоне Зайцевка — Журавка Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

(сс) k_danya Поезд

Грузовой поезд был вынуждено остановлен 10 июля в 16:47. В результате произошла задержка следующих пассажирских поездов: №43 Имеретинский курорт — Москва на два часа, №259 Анапа — Санкт-Петербург на 1 час 8 минут, №359 Адлер – Калининград на 1 час 6 минут, №245 Ейск – Санкт-Петербург на 54 минуты, №228 Санкт-Петербург – Новороссийск на 35 минут, № 256 Москва -Новороссийск на 32 минуты, №381 Грозный – Москва на 32 минуты.

Вечером 10 июля все поезда были отправлены по маршрутам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области 8 июля также было задержано несколько пассажирских поездов дальнего следования и пригородных поездов.