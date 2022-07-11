Москва, , 11:55 — REGNUM Глава Минцифры Максут Шадаев осенью расскажет депутатам Госдумы о ситуации с импортозамещением в отрасли. Такое решение принял Совет Думы.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание комитетов на важность детальной проработки этого направления, отметив, что больше всего вопросов к Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«В осеннюю сессию министр будет приглашен в Государственную думу для обсуждения с ним законодательного обеспечения развития сферы информационно-коммуникационных технологий», — отмечается в телеграм-канале Госдумы.

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