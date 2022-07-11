Ханты-Мансийск, , 11:55 — REGNUM В Югре за двое суток утонули в водоёмах три ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Утонувший ребёнок Ur Cameras

Третий трагический случай гибели 8-летнего мальчика произошёл 10 июля около 16:00 по местному времени (14:00 мск) на озере Окунёво в 17 км от посёлка Пионерский Советского района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре 9 июля в водоёмах утонули двое детей. Недалеко от Лангепаса утонул 13-летний подросток, в Нижневартовском районе — шестилетний ребёнок.

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