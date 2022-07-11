Минск, 11 июля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Белоруссии подготовлен законопроект, разрешающий властям вводить временные ограничения на выезд граждан из страны. Проект опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Документ, в случае его принятия, позволит временно ограничивать выезд граждан за рубеж, если это противоречит интересам национальной безопасности. При этом военнослужащим, сотрудникам силовых структур и госслужащим выезд нужно согласовывать с правительством.