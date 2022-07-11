Челябинца будут судить за выстрелы во дворе жилого дома
Златоуст, Челябинская область, 11 июля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области 38-летний гражданин отдан под суд за хулиганство, незаконную переделку оружия и незаконное его хранение. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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Выстрел
По данным следствия, в апреле пьяный гражданин показал продавцу одного магазина автомат Калашникова. А затем во дворе жилого дома несколько раз выстрелил в воздух.
Следователи выяснили, что ранее гражданин приобрёл охолощенное оружие и переделал в огнестрельное нарезное. Его он хранил дома.