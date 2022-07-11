Лондон, 11 июля 2022, 11:54 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович опустился с третьего на седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после победы на Уимблдоне. Об этом 11 июля сообщается на сайте организации.

Новак Джокович
Новак Джокович
Andrew Campbell

Джокович занимает самую низкую позиция в рейтинге с марта 2018 года. Тогда он находился на 10-й строчке.

Джокович не смог защитить очки, полученные за победу на Уимблдоне-2021 года, поскольку ATP приняла решение не начислять рейтинговые очки за Уимблдон-2022 из-за недопуска российских и белорусских теннисистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля Джокович выиграл Уимблдон, победив в финальном матче австралийца Ника Кирьоса. Эта победа стала для него четвертой подряд на Уимблдоне и 21-й на турнирах Большого шлема.

Рейтинг АТР от 11 июля:

  1. Даниил Медведев (Россия) — 7 775 очков;

  2. Александр Зверев (Германия) — 6 850;

  3. Рафаэль Надаль (Испания) — 6 165;

  4. Стефанос Циципас (Греция) — 5 150;

  5. Каспер Рууд (Норвегия) — 5 050;

  6. Карлос Алькарас (Испания) — 4 845;

  7. Новак Джокович (Сербия) — 4 770;

  8. Андрей Рублёв (Россия) — 3 700;

  9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 445;

  10. Янник Синнер (Италия) — 3 185.

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