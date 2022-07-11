Лондон, 11 июля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович опустился с третьего на седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после победы на Уимблдоне. Об этом 11 июля сообщается на сайте организации.

Andrew Campbell Новак Джокович

Джокович занимает самую низкую позиция в рейтинге с марта 2018 года. Тогда он находился на 10-й строчке.

Джокович не смог защитить очки, полученные за победу на Уимблдоне-2021 года, поскольку ATP приняла решение не начислять рейтинговые очки за Уимблдон-2022 из-за недопуска российских и белорусских теннисистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля Джокович выиграл Уимблдон, победив в финальном матче австралийца Ника Кирьоса. Эта победа стала для него четвертой подряд на Уимблдоне и 21-й на турнирах Большого шлема.

Рейтинг АТР от 11 июля: