Улан-Удэ, 11 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Девять заразившихся госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 137 397.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 134 207 пациентов. Жертвами коронавируса стали 3036 человек.