Иркутск, , 11:53 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 11 июля известило завершении расследования уголовного дела о неуплате налогов в крупном размере в отношении директора организации, осуществлявшей деятельность по уборке территории областного центра.

Преступление Kumar's Edit

В ходе предварительного следствия установлено, что с целью уклонения от уплаты налогов руководитель организации организовал отражение в бухгалтерском и налоговом учётах за 2018–2020 гг. сделок с 50 контрагентами, которые фактически для организации никаких услуг не оказывали, что повлекло занижение налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость и как следствие неуплату налога в крупном размере. В результате бюджету РФ причинен ущерб на сумму около 28 млн рублей, который в настоящее время не возмещен.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд г. Иркутска для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении директора ООО «КапСтрой», обвинённого в уклонении от уплаты налогов с деятельности организации в особо крупном размере.

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