Красноярск, , 11:52 — REGNUM По состоянию на 11 июля в Красноярском крае выявлено 367 254 носителя коронавируса, в том числе за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 22 жителей региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным оперштаба, за сутки в крае выздоровели 35 ковид-пациентов, госпитализация потребовалась 17 заболевшим (10 июля — 5). Общее число выздоровевших в регионе — 355 655 человек.

Напомним, 10 июля в Красноярском крае был подтверждён 21 случай заражения, список выздоровевших пополнился 44 фамилиями.

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