Красноярск, 11 июля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. По состоянию на 11 июля в Красноярском крае выявлено 367 254 носителя коронавируса, в том числе за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 22 жителей региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным оперштаба, за сутки в крае выздоровели 35 ковид-пациентов, госпитализация потребовалась 17 заболевшим (10 июля — 5). Общее число выздоровевших в регионе — 355 655 человек.

Напомним, 10 июля в Красноярском крае был подтверждён 21 случай заражения, список выздоровевших пополнился 44 фамилиями.