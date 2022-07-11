Нью-Йорк, США, 11 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Ожидается, что к 15 ноября 2022 года население Земли вырастет до 8 миллиардов человек, прогнозирует ООН в своем докладе, где также говорится о том, что в 2023 году Индия сменит Китай как страна с самым большим числом жителей, передает 11 июля агентство France-Presse.

Земной шар

Этот общий демографический рубеж «является напоминанием о нашей общей ответственности за заботу о нашей планете» и поводом задуматься о том, «где мы пока еще не выполняем наши обязательства друг перед другом», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Это повод отметить наше разнообразие, признать нашу общую человечность и восхититься достижениями в области здравоохранения, которые позволили увеличить продолжительность жизни и значительно снизить уровень материнской и детской смертности», — добавил он.

В прогнозе департамента ООН по экономическим и социальным вопросам говорится, что население мира растет самыми медленными темпами с 1950 года.

В 2030 году оно должно достигнуть 8,5 миллиарда человек, в 2050 году — 9,7 миллиарда, а в 2080-х годах достигнет пика в 10,4 миллиарда человек, после чего стабилизируется на этом уровне до 2100 года.

Более половины прогнозируемого роста населения мира в ближайшие десятилетия придется на восемь стран, отмечается в докладе. Это Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Танзания.