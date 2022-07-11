Москва, 11 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Москве в возрасте 84 лет ушел из жизни Вячеслав Довгань, управлявший в 70-е годы советскими «Луноходом-1» и «Луноходом-2», сообщили 11 июля в Роскосмосе.

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«В Москве на 85-м году жизни скончался Вячеслав Довгань, участвовавший в управлении работой советских «Луноходов» на лунной поверхности в 1970-х годах», — говорится в телеграм-канале госкорпорации.

Вячеслав Довгань в 1970-1971 и 1973 годах управлял работой советских «Лунохода-1» и «Лунохода-2» на лунной поверхности.

В 1974–1982 годах Довгань работал в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, в 1982–1989 годах — в филиале № 35 Научно-исследовательского института военной медицины Минобороны СССР. После выхода в отставку Вячеслав Довгань занимался популяризацией отечественной космонавтики.