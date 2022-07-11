Москва, 11 июля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Нефть начала новую торговую пятидневку на «минорной ноте» после четырех недель беспрерывного снижения. Brent, которой не удалось развить восстановление над уровнем 107 долларов за баррель, снова привлекла продавцов, вернувшись под 105 долларов. С начала дня, 11 июля, котировки теряют без малого 2,5%. Об этом сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, после небольшой передышки страхи снова перевешивают. К опасениям рецессии добавились волнения по поводу эпидемиологической обстановки в Китае, где на минувших выходных было выявлено свыше 350 новых случая заражения коронавирусом. При этом рынок все еще остается дефицитным, что помогает ценам удерживаться над уровнем 100 долларов, сказал эксперт.

Переславский добавил, что в краткосрочной перспективе не ожидается предпосылок для устойчивого и ощутимого роста Brent из-за наличия факторов риска. На текущей неделе США публикуют статистику по инфляции, которая может развеять последние сомнения в том, что Федрезерв решится на еще одно повышение ставки в размере 75 базисных пунктов, отметил он.

Что касается отраслевых событий, добавил эксперт, здесь в центре внимания будет визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Американский лидер с большой долей вероятности попытается убедить саудитов нарастить объемы добычи для продажи черного золота в ЕС, лишившуюся российских поставок. Исход переговоров двух лидеров способен оказать влияние на поведение рынка в ближайшие дни, отметил он.

По его словам, в целом риски для Brent по-прежнему смещены в южном направлении, а попытки роста будут рассматриваться как возможность для продаж. Такой сценарий предполагает дальнейшее смещение диапазона вниз. Таким образом, в течение недели не исключены новые «проколы» психологической отметки 100 долларов, отметил он.