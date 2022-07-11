Москва, 11 июля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Проект двухэтажного трамвая для космодрома Восточный создал Усть-Катавский вагоностроительный завод, который входит в состав государственной корпорации «Роскосмос». Об этом 8 июля сообщила пресс-служба госкорпорации.

Роскосмос

Отмечается, что гендиректор Роскомоса Дмитрий Рогозин в ходе своего посещения космодрома «Восточный 6 июля назвал этот проект трамвая «лёгким метро», где в сцепке будут идти вагоны «галактического» вида.

«Это очень подходящий вид транспорта. Я от этой идеи точно не откажусь. Кроме пассажирских вагонов, мы делаем грузовую платформу для перевозки космических аппаратов. То, что мне показали наши разработчики из Усть-Катава — это просто бомба», — сказал он.

При этом уточняется, что скорость нового трамвая будет достигать 100 км/ч и он, как планируется, соединит город Циолковский в Амурской области с космодромом Восточный. Также указывается, что вначале трамвай будет ездить по существующей железнодорожной ветке, а затем для него будет создана специальная скоростная трасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что перспективные полимерные композиционные материалы, предназначенные для применения в ключевых отраслях российской промышленности — судостроении, нефтегазовой отрасли и ТЭК, машиностроении и т.п., были созданы учеными НИЦ «Курчатовский институт».