Ростов-на-Дону, 11 июля 2022, 11:49 — REGNUM Около 70 многоквартирных домов в Ростове-на-Дону долгое время остаются без горячей воды. Такие данные были предоставлены донскому губернатору Василию Голубеву утром 11 июля.

Часть сети водоснабжения
Часть сети водоснабжения
MichaelGaida

«После второго этапа гидравлических испытаний (проходили с 20 июня по 3 июля) «Ростовские тепловые сети» так и не подали горячую воду жильцам 68 многоквартирных домов. <…> Министерство ЖКХ совместно с городом и компанией продолжает работу по получению из Фонда национального благосостояния займа в 3,3 млрд рублей на реконструкцию в Ростове 24 наиболее изношенных участков теплотрассы протяженностью почти в восемь тысяч метров», — написал Голубев в своём телеграм-канале.

По словам главы региона, в отношении руководителя «Ростовских теплосетей» Сергея Левченко возбуждено дело об административной ответственности. В компании уже начата реорганизация управления.

Руководство головной компании уверяет, что справиться с аварийными ситуациями, возникшими в период гидравлических испытаний, самостоятельно им по силам.

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