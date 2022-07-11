Ростов-на-Дону, 11 июля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Около 70 многоквартирных домов в Ростове-на-Дону долгое время остаются без горячей воды. Такие данные были предоставлены донскому губернатору Василию Голубеву утром 11 июля.

MichaelGaida Часть сети водоснабжения

«После второго этапа гидравлических испытаний (проходили с 20 июня по 3 июля) «Ростовские тепловые сети» так и не подали горячую воду жильцам 68 многоквартирных домов. <…> Министерство ЖКХ совместно с городом и компанией продолжает работу по получению из Фонда национального благосостояния займа в 3,3 млрд рублей на реконструкцию в Ростове 24 наиболее изношенных участков теплотрассы протяженностью почти в восемь тысяч метров», — написал Голубев в своём телеграм-канале.

По словам главы региона, в отношении руководителя «Ростовских теплосетей» Сергея Левченко возбуждено дело об административной ответственности. В компании уже начата реорганизация управления.

Руководство головной компании уверяет, что справиться с аварийными ситуациями, возникшими в период гидравлических испытаний, самостоятельно им по силам.