Ташкент, , 11:48 — REGNUM Исполняющий министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов посетит с визитом Россию. Об этом сообщил официальный представитель узбекистанского внешнеполитического ведомства Юсуп Кабулжанов.

Флаги России и Узбекистана © ИА REGNUM

Он уточнил, что в Москву делегация Узбекистана прибудет сегодня, 11 июля. Визит продлится два дня.

«11-12 июля 2022 года делегация Республики Узбекистан во главе с и. о. министра иностранных дел Владимиром Норовым посетит с визитом Российскую Федерацию», — написал в телеграм-канале Кабулжанов.

Он уточнил, что в рамках визита запланировано проведение ряда встреч и переговоров в парламенте, министерстве иностранных дел и других ведомствах России.

В программе также предусматривается проведение круглого стола с участием российских экспертов, соотечественников, представителями узбекской диаспоры и СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля парламентская делегация Узбекистана во главе с Нуриджоном Исмоиловым, председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса, посетила Москву. В ходе переговоров вице-спикер Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что с учётом западных санкций объём торговли между Россией и Узбекистаном будет только увеличиваться.