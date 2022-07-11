Москва, 11 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Планы Electrolux уйти из России, передав бизнес местному менеджменту, говорит о том, что компания продолжит поставки в страну. Об этом корреспондентуИА REGNUM11 июля заявил руководитель фракции «Новые люди» в ГосдумеАлексей Нечаев.

Пресс-служба партии «Новые люди» Алексей Нечаев

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Ранее сообщалось, что производитель бытовой техники Electrolux уходит из России.

«То, что Electrolux оставляет бизнес менеджерам, предполагает, что компания всё так же будет поставлять, а менеджеры продавать и обслуживать. Просто Electrolux не хочет, чтобы её критиковали в Европе, в США за то, что она ведёт бизнес с Россией. Таким образом они просто мимикрируют», — сказал Нечаев.