Новосибирск, 11 июля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Подъём заболеваемости COVID-19 в Новосибирской области ожидается в августе. Об этом сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Стабильная ситуация, но регистрация ковида продолжается, — уточнил Щербатов на оперативном совещании в новосибирском правительстве сегодня, 11 июля. — Мы на ноль не ушли, ожидаем, что подъём ближе к осени, в августе–сентябре, возможен».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области подготовили новый пакет мер по снятию коронавирусных ограничений.

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