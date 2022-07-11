с. Игнашино, , 11:49 — REGNUM Из-за перелива стал невозможен проезд на автомобилях в село Игнашино Сковородинского района Амурской области. Дорога затоплена на участке протяжённостью 350 метров, сообщил телеграм-канал амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

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Глубина перелива составляет 50 метров. Вода в реке Амур возле села Игнашино вышла на пойму. В населённом пункте живут 68 человек, в том числе 12 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурскую область приходит большая вода из Забайкальского края. Уровень воды поднимается в реке Амур возле населённых пунктов Джалинда, Черняево, Кумара и Сергеевка.