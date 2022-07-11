Петропавловск-Камчатский, 11 июля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. На Камчатке для населения и туристов открыли проезд через контрольный пропускной пункт на технологическом проезде к озеру Толмачева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Juristauto.com «Проезд запрещен»

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Энергетики ограничивали доступ по технологическому проезду для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов каскада ГЭС на реке Толмачева. Проезд будет открыт до 15 октября 2022 года ежедневно с 08:00 до 22:00. Масса автотранспорта для передвижения не должна превышать 5 тонн.

«Однако, то, что ограничения на доступ к природной достопримечательности снят, не означает, что путешественники не должны вести себя уважительно и бережно по отношению к экосистеме. Напоминаем всем о строгом соблюдении всех установленных правил во время туристических поездок», — отметили в министерстве туризма Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил администрации Петропавловска-Камчатского и краевому министерству туризма до конца недели представить предложения по минимизации вреда Халактырскому пляжу.